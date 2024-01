El brutal ataque ocurrió durante la madrugada del pasado domingo en la localidad de Villa Dominico , partido de Avellaneda, cuando la víctima de 38 años fue agredida por su pareja delante de su hija de 4 años.

Promediando las 6 de la mañana de ese día, la mujer se presentó sangrando y con visibles lesiones en la comisaría 7ma. de Avellaneda, donde refirió al personal que, fue atacada durante una discusión.

En ese marco, la víctima detalló que su pareja la golpeó con los puños y le mordió la oreja derecha hasta seccionarle una parte y luego se dio a la fuga, informó la Agencia Télam. Según referenció el hombre montó una escena de celos tras una reunión familiar.

“Estábamos festejando el cumpleaños de mi yerno. Unos instantes antes se pone celoso por un amigo de mi yerno. El chico pasó a saludar y se sentó 5 minutos”, relató Pamela San Martín en diálogo con Infobae.

“No lo expresaba en público pero me murmuraba en el oído. Es un loco vivo, adelante de la familia no me decía nada, pero después fue un tormento”, agregó.

“Vos siempre lo mismo, a ese lo conocés de otro lado”, le recriminó el hombre a la mujer -según la denuncia policial-, en referencia a un vecino que la había saludado cuando estaban despidiendo en la vereda a familiares de la pareja con los que se habían reunido.

Foto: Infobae.

Ante la respuesta negativa de la mujer, el hombre se tornó violento y comenzó a golpearla contra la pared frente a la hija de 4 años que tienen en común.

“Mi hija Brisa lo golpeó con un palo porque vio la sangre. Él tuvo tiempo hasta para lavarse la boca en el baño, juntar sus cosas y salir corriendo todo ensangrentado. Así que sabía lo que hacía”, aseguró la víctima.

“Mi hija no para de decir ‘papá te mordió la oreja’, ‘¿por qué te lastimó?’. Para ella es una tortura, psicológicamente no está bien, le agarran ataques de miedo y llora”, dijo la mujer entre lágrimas.

“En realidad venía a morderme la cara, me mordió la oreja porque yo llegué a defenderme con el brazo. Literalmente me arrancó la oreja con los dientes”, explicó y sentenció: “Estuve en pareja con un caníbal, no con un ser humano”.

Tras la denuncia, la mujer fue derivada al Hospital Presidente Perón, donde recibió sutura y quedó bajo observación, aunque estable. La policía trabaja intensamente para dar con el paradero del agresor, en el marco de la causa caratulada "lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género", que instruye la fiscal Mercedes Dudan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Avellaneda.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.