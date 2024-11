Si gobiernan los K y como en Morón, se suma el sabbatellismo, sufrir un hecho de INSEGURIDAD es más probable.



Ayer me tocó en Luzuriaga. 2 mugrientos armados, me corrieron, me dispararon y no me dieron.



Está la denuncia realizada.



Como dije alguna vez, por suerte me tocó a mi.