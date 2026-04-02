Un violento episodio ocurrido este jueves por la mañana en Almagro dejó al menos cuatro personas heridas de bala, una de ellas en estado crítico, luego de que una mujer policía de la Federal abriera fuego dentro de un auto de aplicación en movimiento.

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Mientras se investigan las circunstancias del hecho, familiares de las víctimas permanecen en el Hospital Ramos Mejía, donde expresan su preocupación, cuestionan la falta de información oficial y desmienten algunas de las versiones difundidas en las primeras horas.

Versiones cruzadas y reconstrucción del hecho

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Según relataron allegados a los pasajeros a C5N, dentro del vehículo viajaban cinco personas: el conductor, identificado como Oscar, y cuatro pasajeros. Tres de ellos, Mauro, Martín y Florencia, se conocían previamente y compartían el viaje de manera habitual.

De acuerdo al testimonio de la madre de Florencia, la joven herida, el viaje no había sido solicitado como “compartido” a través de la aplicación. “Ellos pidieron el auto y en el momento de subir, una mujer se acercó y pidió si podía viajar con ellos. Por buena voluntad, la dejaron subir”, explicó Alejandra, quien desmintió versiones que circularon en medios.

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“En la televisión decían cosas que no son reales, como que mi hija era policía o que era la única mujer. No es así. Mi hija iba a trabajar”, afirmó.

Sobre lo ocurrido dentro del vehículo, la mujer reconoció que aún no hay certezas: “Nadie sabe qué pasó ahí adentro porque no pudimos hablar con ninguno de ellos”.

“No sabemos nada”, la bronca de los familiares

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Agustín, hermano de Florencia, cuestionó la falta de un parte médico claro desde el ingreso de los heridos. “Estoy desde las 9 de la mañana acá y no hay información. No sabemos si están bien, si están mal, si están vivos. Es desesperante”, expresó.

También apuntó contra las versiones mediáticas: “Hay muchas cosas que se dijeron que son completamente falsas. Nosotros no sabemos qué pasó realmente”.

Florencia permanece en quirófano con una grave lesión en el brazo izquierdo.

El estado crítico del conductor

La situación más delicada es la del chofer del vehículo, Oscar, de 50 años, quien recibió un disparo en el tórax y se encuentra internado en estado crítico.

Su hermana, Sandra, brindó detalles sobre su cuadro: “La bala le entró por el tórax, le afectó el hígado y el intestino. Le sacaron la vesícula y tuvo una hemorragia interna muy grande. Está intubado y en estado crítico”.

Según explicó, los médicos prevén una nueva intervención en las próximas 48 horas para evaluar su evolución y continuar con las reparaciones internas más comprometidas.

“Lo único que me importa es que mi hermano se recupere”, sostuvo conmovida.

Sandra también señaló los riesgos cotidianos del trabajo como conductor de aplicaciones: “Siempre hay situaciones de inseguridad. Subís gente que no conocés y pueden pasar muchas cosas”.

Investigación en curso

Mientras los familiares aguardan novedades médicas, la investigación busca determinar qué motivó a la mujer policía a disparar dentro del vehículo. Entre las versiones que circularon, se menciona que la agente habría manifestado sentirse mal durante el viaje, aunque esto no fue confirmado oficialmente.

Por el momento, el caso permanece bajo investigación y con múltiples interrogantes abiertos, en medio de la preocupación de los familiares y el impacto que generó el hecho en la vía pública.