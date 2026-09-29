Un episodio ocurrido durante la madrugada de este martes obligó a interrumpir el servicio de la línea Belgrano Norte durante más de dos horas, luego de que una formación fuera atacada a disparos.

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Según informó Pilar a Diario, el hecho se produjo cerca de las 5 de la madrugada, cuando la formación circulaba por la zona de Tierras Altas, en el partido de Malvinas Argentinas.

De acuerdo con los testimonios aportados por pasajeros, los disparos habrían partido desde un asentamiento ubicado en Tierras Altas.

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Tras el episodio, el servicio quedó completamente interrumpido desde y hasta la estación Villa Rosa, generando demoras y afectando a los pasajeros que utilizaban el ramal durante las primeras horas de la mañana.

La circulación recién pudo retomarse alrededor de las 7.00, luego de permanecer suspendida durante más de dos horas.

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Investigan lo ocurrido

Hasta el momento, no se habían informado oficialmente mayores detalles sobre el episodio ni las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Según los testimonios recogidos, no habría personas lesionadas como consecuencia de los disparos.

Las autoridades deberán determinar ahora cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias que provocaron la interrupción del servicio ferroviario.