La provincia de Buenos Aires y el municipio de General Pueyrredón dieron un nuevo paso en la disputa por la administración de Punta Mogotes al manifestar ante la Justicia su voluntad de alcanzar un acuerdo. Tras una audiencia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto y suspendió todos los plazos procesales para favorecer las negociaciones.

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La audiencia fue encabezada por el juez Simón Isacch, quien instó a las partes a avanzar en una conciliación que abarque tanto la demanda principal como la causa conexa que tramitan en forma conjunta y mantienen sin definición el futuro del tradicional complejo balneario.

Durante el encuentro, los representantes de la Provincia y del Municipio señalaron que mantienen conversaciones con el objetivo de acercar posiciones y solicitaron un mayor plazo para intentar alcanzar un entendimiento.

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Ante ese planteo, el magistrado resolvió fijar una nueva audiencia para el 4 de agosto a las 12.00 y ordenar la suspensión inmediata de todos los plazos judiciales vinculados al conflicto, medida que permitirá continuar con las negociaciones políticas y técnicas sin que avancen las instancias procesales.

Por el Gobierno bonaerense participaron la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el jefe de Gabinete de esa área, Francisco Zannini.

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En representación del municipio de General Pueyrredón asistieron los apoderados Matilde Casado y Mauro Martinelli, mientras que por la Administración Punta Mogotes (APM) participaron Gonzalo Raventos y Fernando Maraude, junto a sus asesores fiscales.

El conflicto por el control de Punta Mogotes se remonta a agosto de 2024, cuando el municipio inició un reclamo para recuperar la administración del complejo, actualmente gestionado por la Administración Punta Mogotes, un ente integrado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y un 30% por la comuna. La Provincia rechazó ese planteo y el caso derivó en la Justicia.

En mayo de este año, el Gobierno bonaerense anunció el inicio del proceso para transferir el complejo al municipio una vez concluidas una serie de obras de modernización integral que serán ejecutadas mediante una licitación pública.

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Sin embargo, la administración municipal rechazó esa propuesta y presentó un recurso de amparo para frenar el proceso licitatorio hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo sobre la titularidad y administración de Punta Mogotes.

Con el cuarto intermedio dispuesto por el juez, ambas partes tendrán un mes para intentar alcanzar una solución consensuada que ponga fin a un conflicto que lleva casi un año y mantiene en suspenso el futuro del complejo turístico marplatense.