Un hombre de 40 años fue asesinado este domingo en Coronel Pringles luego de recibir un disparo de escopeta durante una discusión con un vecino. Carlos Alberto Lazarte, de 70 años, habría efectuado un disparo con una escopeta calibre 16 que impactó en el tórax de la víctima, identificada como González, provocándole la muerte en el lugar.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se originó a raíz de un conflicto por cuestiones barriales. Personal policial y de emergencias acudió rápidamente al domicilio tras un llamado al 911. Se procedió al secuestro del arma utilizada, que quedó incorporada a la causa como elemento probatorio. Además, en la vivienda se encontraban testigos del hecho, cuyos testimonios ya fueron incorporados al expediente judicial.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 05, que instruye las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del homicidio y la situación procesal del presunto autor.

