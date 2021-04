Los afiches de Ariel Diwan invadieron las calles del Municipio gobernado por Lucas Ghi y muchos se sorprendieron al verlo bajo el sello de Juntos por el Cambio, pero ¿Cómo se dio esta incursión en el mundo político?

“A principio de 2019 tuve un infarto y viví una de las peores experiencias de mi vida. A partir de ese momento decidí ocuparme de mis preocupaciones. Y me di cuenta que compartía con mis vecinos, la mayoría de los problemas”, confesó Diwan.

Nacido y criado en Morón, el productor también estudió en el distrito y lleva adelante la Inmobiliaria Diwan. “Sé perfectamente qué necesita la gente para empezar a vivir mejor, todos los sabemos. Me cansé de esperar la persona que se ocupe de lo que hay que hacer; por eso entre charlas con mi familia, amigos y vecinos que me animaron, me animé a dar el gran paso y me metí en la política”.

Hace un año comenzó las charlas formales con el equipo de Martin Lousteau quienes le otorgaron un espacio donde el inmobiliario, afirmó, “fui escuchado y pude transmitir todas mis preocupaciones respecto a las problemáticas que vivimos en Morón. Por lo cual decidí avanzar por este camino de contención, con mis ideas y convicciones”.

¿Qué proyectos tenés como prioridad?

Los proyectos tienen que ver con las problemáticas que consideramos prioritarias en Morón: seguridad, salud, educación, trabajo, impuestos. Todos temas con el mismo nivel de importancia, en los cuales estamos trabajando en base a experiencias positivas que tenerse en cuenta, y experiencias negativas que definitivamente no deben repetirse. Debemos ocuparnos del ahora y el futuro será próspero sin dudas.

Concejales de Juntos por el Cambio te definieron como “kirchnerista “ para no contemplarte dentro del espacio ¿Qué pensas al respecto?

Lamento que este tipo de personas ocupen un espacio de representación pública. Deberían utilizar el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, para ocuparse de hacer su trabajo. No voy a opinar sobre ellos porque no los conozco, como no me conocen a mi. Pero debo decir que sus comentarios exponen el miedo que les genera que ingrese al equipo, una persona que no viene de la política, sino en representación de los vecinos de Morón. ¿Será que no quieren que la gente se entere de algo que hacen o no hacen? Bueno, ya lo vamos a descubrir si los vecinos deciden que debo estar ahí.

¿Podemos pensar en una candidatura tuya como intendente?

Si. Claro.

¿Encontras similitudes entre la gestión teatral y el mundo politico?

Muchas. Y lamentablemente no son de las buenas similitudes. Cuando empecé en teatro hice muchas obras juntas, con actores de todos los estilos y sectores. Llegué a tener 300 personas a cargo en el espectáculo más grande que fue Stravaganza. En ese momento, un amigo me dijo que estaba loco, que cómo iba a mezclar tanta gente, que no tenía experiencia. Stravaganza es un éxito en la historia de nuestro país.

Quizás mi amigo tenía razón, no tenía experiencia, pero sabía lo que quería, hacer historia. Hoy siento lo mismo, quiero que Morón se convierta en la ciudad que todos deseamos para vivir tranquilos, y ser parte de quién hizo, que esa historia sea posible.