Triple alerta meteorológico para el AMBA y gran parte de la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó tres avisos para el martes desde la madrugada, uno por tormentas, otro por lluvias y el último por vientos.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN por tormentas que rige para el AMBA y gran parte de la Provincia.
Asimismo, el organismo lanzó otro alerta para similares regiones, en ese caso por lluvias. “El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”, indica el documento.
Ambos avisos son de rango amarillo y están previstos para las primeras horas del día martes.
A su vez, para sectores de la quinta sección y la costa bonaerense rige un alerta por fuertes vientos. “El área será afectada por vientos del este, con velocidades entre 30y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, apunta el parte.
Las condiciones tenderían a mejorar recién el día miércoles.
