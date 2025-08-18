“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, señala el parte del SMN por tormentas que rige para el AMBA y gran parte de la Provincia.

Asimismo, el organismo lanzó otro alerta para similares regiones, en ese caso por lluvias. “El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación”, indica el documento.

Ambos avisos son de rango amarillo y están previstos para las primeras horas del día martes.

A su vez, para sectores de la quinta sección y la costa bonaerense rige un alerta por fuertes vientos. “El área será afectada por vientos del este, con velocidades entre 30y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, apunta el parte.

Las condiciones tenderían a mejorar recién el día miércoles.

