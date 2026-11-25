A un año y diez meses del hecho, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quienes aporten datos fehacientes que permitan esclarecer los homicidios de los adolescentes Paloma Abigail Gallardo y Josué Axel Gabriel Salvatierra, ocurridos en Florencio Varela.

Ads

La medida fue oficializada este martes en el Boletín Oficial mediante la Resolución N° 3102-MSGP-2026. La incorporación del caso al Programa Especial de Recompensas responde a una solicitud impulsada por el fiscal Darío Santiago Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 Descentralizada de Florencio Varela del Departamento Judicial Quilmes, quien tiene a su cargo la investigación penal preparatoria.

De acuerdo con la normativa firmada por el ministro Javier Alonso, el monto definitivo a liquidar se determinará conforme al mérito de la información aportada y se distribuirá exclusivamente entre quienes se presenten ante las autoridades competentes.

Ads

Puede interesarte

Los datos podrán aportarse ante los Fiscales Generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales bonaerenses o directamente en la UFI N° 1 de Florencio Varela (Presidente Perón 485, teléfono 011 2370-4153 o al correo [email protected]). Asimismo, se consignó, permanece habilitada la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas en La Plata (2 entre 51 y 53, oficina 118; teléfono 0221 429-3015 de lunes a viernes de 8 a 18, o vía mail a [email protected]).

El doble crimen conmocionó a Florencio Varela a principios del año pasado. Paloma (16) y Josué (14) desaparecieron el 30 de enero de 2025 cuando presuntamente se dirigían hacia un gimnasio. Cuarenta y ocho horas después, el 1 de febrero, ambos jóvenes fueron hallados sin vida en un descampado ubicado sobre la Ruta 36, entre las calles Calingasta y Patagones, en la localidad de Bosques.

Ads

Al día de la fecha, la investigación sigue sin detenidos ni imputados. Ante la falta de avances firmes para individualizar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, la cartera de Seguridad dispuso garantizar estricta reserva de identidad para los eventuales testigos.

Quienes cuenten con testimonios, documentos o cualquier elemento de prueba deberán manifestar expresamente que se encuentran motivados por el ofrecimiento oficial al momento de declarar.