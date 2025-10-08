El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en una casa del barrio Thompson, cuando un llamado al sistema de emergencias alertó sobre un incendio de grandes proporciones. Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron rápidamente al lugar y, tras controlar las llamas, hallaron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y Mariana Belén Bustos (25) en una misma cama.

En el interior de la vivienda los peritos hallaron restos de combustible, lo que refuerza la sospecha de que el fuego podría haber sido provocado. Además, testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego antes del inicio del incendio y vieron a un hombre escapar en motocicleta del lugar.

El caso quedó caratulado como “Averiguación causal de deceso” y está siendo investigado por el fiscal Jorge Viego, de la Fiscalía N°5, quien dispuso las pericias correspondientes y la recolección de imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

En el lugar trabajaron también el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Montero; los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal; y el titular de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata municipal, Martín Pacheco. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue notificado y sigue de cerca el avance de la investigación.

Montero sostuvo que “no se descarta ninguna hipótesis y todas las líneas de investigación son valoradas, desde lo peor hasta lo más leve”. Además, señaló que se trabaja “con cámaras de monitoreo de la ciudad y domiciliarias desde el momento del hecho” para intentar identificar al presunto responsable.

