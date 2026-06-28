La construcción de la doble mano de la Ruta Provincial 11, que vincula Villa Gesell con el partido de Mar Chiquita, ya supera el 85% de ejecución y se espera que esté lista para el verano, según informó la municipalidad geselina.

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La autovía comprende 72,4 kilómetros y es ejecutada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. El proyecto cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Gustavo Barrera, jefe comunal geselino, remarcó que “mientras el Gobierno Nacional sostiene la decisión de no ejecutar obra pública, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, continúa impulsando inversiones en infraestructura que generan empleo para vecinos de Villa Gesell y de toda la región, fortalecen el desarrollo productivo y mejoran la conectividad”.

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Al referirse a este proyecto estratégico para la región, señaló que el tramo Villa Gesell–Canal 5 registra un 85 % de avance, mientras que el tramo Canal 5–Mar Chiquita alcanza un 90 % de ejecución.

El jefe comunal afirmó que “los trabajos avanzan conforme a los plazos previstos” y “expresó su confianza en que la doble mano quede finalizada antes de fin de año, coincidiendo con el inicio de la temporada estival”

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De esa manera, se brindará “mayor seguridad vial y una mejor conectividad para residentes y los cientos de miles de turistas que cada temporada eligen la Costa Atlántica”, cerró Barrera.

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