A 36 horas del hallazgo de los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25), el barrio bahiense de Thompson continúa conmocionado. Aunque los investigadores aún no confirmaron si se trató de un doble homicidio o femicidio, todas las hipótesis apuntan hacia la intervención de una tercera persona que habría estado en la vivienda momentos antes del incendio.

El hecho ocurrió el martes por la noche. Las dos mujeres fueron encontradas sin vida tras un incendio con dos focos simultáneos. Los cuerpos, severamente afectados por las llamas, no presentaban signos violentos visibles, al menos disparos, por lo que los peritos aguardan estudios complementarios que permitan establecer las causas exactas de las muertes.

La fiscalía a cargo de Jorge Viego trabaja en varios frentes: recolección de testimonios, análisis de cámaras y pericias sobre teléfonos y objetos hallados en el lugar.

Las pistas clave

De acuerdo con los testimonios reunidos, un hombre robusto que llegó en una moto roja habría ingresado al domicilio de Miriam alrededor de las 18:40 del martes. Según los registros, permaneció allí más de cuatro horas y se retiró cerca de las 23, minutos antes de que los vecinos notaran humo saliendo del inmueble. Un testigo lo describió como alguien “tranquilo, que cerró la reja, subió a la moto y se fue sin apuro”.

Entre las 20 y las 21, Mariana regresó a la casa luego de visitar a una amiga. Los investigadores barajan dos escenarios: que la joven se encontrara con algo que no debía ver, o que su llegada haya desatado una situación violenta.

Un dato llamativo es que la moto de Mariana fue hallada dentro del living, cuando la joven solía guardarla en el garaje. Los peritos sospechan que el combustible del vehículo habría sido utilizado para iniciar el fuego.

Otros indicios bajo análisis

En la mesa del comedor se encontraron tres platos servidos , lo que sugiere que la madre, la hija y el visitante podrían haber cenado juntos antes del ataque.

A las 22:33, una cámara de un vecino registró el audio de una detonación, aunque aún no se confirmó si fue un disparo o un ruido vinculado al incendio.

En un primer momento se sospechó de un hombre identificado como “Diego” , con quien Miriam mantenía una relación esporádica, pero fue descartado: no coincide con la descripción del motociclista.

El celular de Miriam no fue hallado, y los investigadores analizan si fue robado o destruido por el fuego. También se rastrean sus últimos contactos en aplicaciones de citas.

Sin antecedentes de violencia

Ni Adriana ni Mariana habían efectuado denuncias previas por amenazas o violencia, y los vecinos aseguraron no haber notado conflictos recientes. La hija había vuelto a vivir con su madre días antes del crimen y planeaba retomar su relación de pareja.