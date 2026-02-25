Docentes universitarios quieren echar al senador Abad del sindicato por votar a favor de la reforma laboral
Además, instaron al senador a votar en contra cuando el proyecto vuelva a la cámara alta. En paralelo, el gremio decidió convocar a paros de una semana todos los meses.
La Agremiación de Docentes Universitarios (ADUM) de Universidad Nacional de Mar del Plata quiere echar del sindicato al senador nacional Maximiliano Abad por votar a favor de la reforma laboral.
Tras una asamblea extraordinaria resolvieron “iniciar el proceso estatutario para sancionar con expulsión al senador Maximiliano Abad por su voto positivo a la reforma laboral regresiva que atenta contra los derechos de la docencia universitaria”. Además de “repudiar en las redes su voto y difundir el proceso estatutario en las redes y con carteles” e “instar al senador a votar en contra de la reforma laboral cuando vuelva a la cámara de senadores”.
Por otro lado, durante su última asamblea extraordinaria, decidieron profundizar el plan de acción en defensa de sus salarios, de la Ley de Financiamiento Educativo y de la educación pública en general.
Entre las medidas resueltas anticipan que podrían parar una semana por cada mes a partir del 16 de marzo. También pedirán al Consejo Superior que se pronuncie a favor de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo.
