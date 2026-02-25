La Agremiación de Docentes Universitarios (ADUM) de Universidad Nacional de Mar del Plata quiere echar del sindicato al senador nacional Maximiliano Abad por votar a favor de la reforma laboral.

Tras una asamblea extraordinaria resolvieron “iniciar el proceso estatutario para sancionar con expulsión al senador Maximiliano Abad por su voto positivo a la reforma laboral regresiva que atenta contra los derechos de la docencia universitaria”. Además de “repudiar en las redes su voto y difundir el proceso estatutario en las redes y con carteles” e “instar al senador a votar en contra de la reforma laboral cuando vuelva a la cámara de senadores”.

Por otro lado, durante su última asamblea extraordinaria, decidieron profundizar el plan de acción en defensa de sus salarios, de la Ley de Financiamiento Educativo y de la educación pública en general.

Entre las medidas resueltas anticipan que podrían parar una semana por cada mes a partir del 16 de marzo. También pedirán al Consejo Superior que se pronuncie a favor de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo.

