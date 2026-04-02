A más de cuatro décadas de la Guerra de Malvinas, el documental “Malvinas, legado de sangre” propone una mirada profunda y conmovedora sobre el conflicto, combinando testimonios de veteranos con la mirada de las nuevas generaciones.

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La obra, creada y producida en Merlo, fue reconocida a nivel internacional al recibir el premio a Mejor Film Extranjero en la categoría Documental en los “Golden Gate Film Awards” 2025, celebrados en California.

Dirigida por Daniel Ponce, la película sigue la historia de ocho excombatientes oriundos de Merlo que regresan a las Islas Malvinas junto a sus familias, 42 años después del conflicto bélico que marcó sus vidas. Este viaje no solo funciona como un recorrido geográfico, sino también como un proceso íntimo de memoria, duelo y transmisión generacional.

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El documental se destaca por su propuesta estética, que incorpora animaciones originales para recrear momentos cruciales de la guerra, aportando una dimensión visual que trasciende el relato testimonial clásico. De esta manera, logra reconstruir escenas imposibles de registrar en su momento, al tiempo que potencia la carga emocional de las historias narradas.

Además del valor histórico, “Malvinas, legado de sangre” pone el foco en el rol de las nuevas generaciones, que acompañan a los veteranos en este regreso a las islas, aportando una mirada renovada sobre el pasado y reforzando la importancia de mantener viva la memoria colectiva.

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Con el acompañamiento del municipio de Merlo, la producción busca no solo homenajear a los excombatientes, sino también acercar su experiencia a un público más amplio, en un contexto donde el testimonio directo se vuelve cada vez más valioso. El film se proyecta en salas de cine.