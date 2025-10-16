En el mercado formal, el oficial cotiza a $1.388,09, para la compra y $1.441,96 para la venta este 16 de octubre, lo que representa una suba de 2,41% respecto a la última cotización. En tanto que en el Banco Nación, para la compra la divisa cotizó a $1.380 y para la venta $1.430 (sube 1,78%).

Ads

Puede interesarte



En tanto, en el mercado cambiario paralelo, el dólar blue cotizaba a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, representa una suba de 1,03% respecto que las últimas cotizaciones.

En simultáneo, el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.473,52 lo que representa una suba de 2,2% respecto a la última cotización. Asimismo, el dólar turista tiene un valor de $1859.

Ads

Por último el dólar mayorista está $1.393 para la compra y $1.402 para la venta. En tanto que el dólar contado con liquidación (CCL) cotizaba a un valor de referencia de $1.491,34.

Ads