Santiago Fredes, conocido como “Pulga”, actual director técnico del club Luján, falleció a los 35 años de edad, tras pasar algunos días internado.

El cuadro grave se produjo debido a una enfermedad autoinmune diagnosticada la semana pasada. Finalmente, este martes se confirmó la muerte cerebral.

"El "Pulga" nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció", se indicó en un comunicado desde el Lujanero.

“Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos”, agregaron.

El Club Luján había informado días atrás sobre la “situación delicada” del DT quien recibía la “atención correspondiente en base al diagnóstico médico”.

A fines del año pasado había asumido la dirección técnica de Luján, y este año había acordado su continuidad en el club que milita en la Primera C.