Claudio Bergé, reconocido cantante de tango con una extensa trayectoria artística, murió por una fuga de gas en un edificio de Morón. Tenía 87 años y fue hallado sin vida en un departamento ubicado sobre la calle Yatay al 800.

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Según informó el medio Primer Plano Online, el hecho ocurrió el pasado jueves, cuando su hija ingresó al departamento y encontró las hornallas abiertas junto a un fuerte olor a gas. Desesperada, cerró las llaves, ventiló los ambientes y llamó al 911.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. Sin embargo, ya había fallecido.

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La autopsia confirmó que la muerte se produjo por inhalación de monóxido de carbono. Todo indica que Bergé se quedó dormido mientras la cocina permanecía encendida, las hornallas se apagaron y el gas siguió emanando dentro del ambiente cerrado.

Una vida dedicada al tango

Claudio Bergé había nacido el 29 de abril de 1939 bajo el nombre de Horacio Humberto Palacios. Además de cantor, se había formado como médico pediatra y periodista.

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En una reciente entrevista para el programa “La Máquina Tanguera”, había resumido el ritmo intenso de su vida artística y profesional: “Me pasé 30 años durmiendo un par de horas por día entre mi trabajo en el Ministerio de Economía, como cantor de tango, hacía televisión, radio, hacía giras, hacía shows. Era una locura”.

Entre los hitos de su carrera se destacó su interpretación de Carlos Gardel en la película El día que me quieras, dirigida por Sergio Dow en 1986.

A lo largo de su trayectoria grabó más de 400 tangos y fue ahijado artístico de Mariano Mores y Eladia Blázquez.

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Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento hacia el artista, que años atrás había sido declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.