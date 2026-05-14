La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Adrián Roediger, periodista independiente, conductor radial y reconocido defensor de la causa Malvinas.

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La noticia de su fallecimiento, ocurrido a raíz de un infarto, fue comunicada por sus sobrinos a través de las redes sociales y rápidamente generó mensajes de despedida de amigos, allegados y miembros de distintos espacios vinculados al periodismo y a la comunidad alemana marplatense.

Roediger fue además uno de los fundadores del Centro Alemán de Mar del Plata, institución en la que también ocupó el cargo de vicepresidente de la primera comisión directiva.

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Su trabajo más reconocido fue el libro “Malvinas: La contracara del relato”, una obra basada en testimonios de excombatientes y soldados que participaron de la guerra, donde buscó mostrar “el costado más crudo” del conflicto bélico que marcó la historia argentina.

Desde distintos sectores destacaron su compromiso con la memoria de Malvinas y su permanente defensa de la soberanía argentina sobre las islas.

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La comunidad alemana de Mar del Plata también lo homenajeó con un mensaje publicado en Facebook, donde expresaron sus condolencias a la familia y recordaron su trayectoria institucional y humana.

En redes sociales, uno de sus allegados escribió una despedida que se viralizó entre quienes lo conocían: “Volá alto, camarada. Te acompaño con este recuerdo de un encuentro disfrutado en La Anita y el aria maravillosa que escuchabas todas las noches. Descansá en paz, de guardia en los luceros”.

Según publicó el medio local 0223, Roediger estaba próximo a publicar un nuevo libro, que finalmente será editado por sus familiares como una manera de continuar con su legado y su compromiso con la causa Malvinas.