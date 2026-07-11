La ciudad de Pergamino atraviesa una jornada de duelo tras conocerse el fallecimiento de María "Negrita" Raimundo, esposa del fundador de Canal 4 Pergamino y una figura muy ligada a la historia y el crecimiento de la emisora local.

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A través de sus redes sociales, desde Canal 4 Pergamino comunicaron la noticia con un emotivo mensaje en el que destacaron el vínculo de Raimundo con el medio y acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento.

"Con profundo dolor despedimos a María 'Negrita' Raimundo, quien fuera esposa del fundador, propietario y alma mater de Canal Cuatro; acompañando con respeto y afecto a su familia y seres queridos en este momento de inmensa tristeza, especialmente a Hernán, quien hoy está al frente de la empresa", expresaron.

Además, señalaron que "su recuerdo permanecerá ligado para siempre a la historia de nuestra institución y al crecimiento de este medio, que durante tantos años compartió junto a toda la comunidad", y concluyeron elevando "una oración por su eterno descanso" y enviando sus condolencias a familiares y amigos.

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La publicación recibió numerosas muestras de afecto de vecinos y allegados. "Q.E.P.D. Fuerza y consuelo para Hernán y toda la familia", escribió Sarita Randazzo. "Mis condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D.", expresó Víctor Díaz. Por su parte, Mónica Pellieri recordó: "Besos al cielo, Negrita, qué hermosa persona". También Carlos Loiácono manifestó que era una persona "conocida en nuestra infancia y juventud" y envió sus respetos a la familia.

El fallecimiento de María "Negrita" Raimundo generó un profundo pesar en la comunidad pergaminense, donde era ampliamente conocida por su vínculo con una de las señales de televisión más tradicionales de la ciudad.

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