Alfredo Tomás Sinelli, de 72 años, era un reconocido empresario del rubro de maquinarias agrícolas, ex piloto de automovilismo y ciclista amateur.

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El fatal desenlace se produjo en la tarde de este viernes, en el kilómetro 2025 de la ruta 8, en el tramo Pergamino-Arrecifes, a la altura de la localidad de Urquiza.

Por causas que aún se investigan, un camión embistió a Sinelli, quien estaba entrenando en su bicicleta.

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El hombre fue asistido y trasladado por una ambulancia, pero falleció al arribar al Hospital San José.

La víctima seguía hasta hoy compitiendo, una situación que provocó conmoción en la comunidad de Pergamino y ciclística del país.

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