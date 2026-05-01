La víctima, Lucía Ermiaga, de 52 años, murió este viernes 1 mayo en un choque entre dos vehículos en la ciudad de Lobería.

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El choque ocurrió en la esquina de calles 1 de mayo y 25 de mayo, entre un Fiat Uno y un Volkswagen Bora. La víctima fatal circulaba con sus dos hijos, en el Fiat, por calle 25 de mayo y tras el impacto su vehículo volcó. Uno de los niños habría sufrido fractura de clavícula.

Según informó el portal 2261, el Bora era guiado por un joven, de 21 años de edad, por la calle 25 de mayo no tuvo heridas. Fue aprehendido y la alcoholemia dio resultado negativo. El sujeto había protagonizado otro siniestro fatal a fines de 2024, en Ruta 227, accidente en el que perdió la vida un chico que lo acompañaba.

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El hecho generó una gran conmoción y tristeza en la comunidad, por tratarse de la integrante de una familia reconocida en varios ámbitos de la ciudad.

En ese sentido, la Universidad en Lobería manifestó sus condolencias, ya que la mujer era estudiante de la Licenciatura en Psicología. Destacaron su entusiasmo y buena energía en las aulas de la institución.

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En tanto, el fútbol infantil del Club Independiente suspendió su jornada prevista para hoy, ya que uno de sus hijos, que viajaba en el auto con ella al momento del choque, juega en la institución. Además, Julio, su esposo es el Director Técnico de la Reserva.

Su otro hijo juega en infantiles de Jorge Newbery, por lo que también desde la institución mostraron su pesar y recordaron la amplia colaboración de Lucía para el desarrollo de las actividades del fútbol para niños.