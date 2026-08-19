Dolores se prepara para celebrar su 209° aniversario bajo el lema “Primer Pueblo Patrio” y una agenda que reunirá durante cuatro días historia, tradición, cultura, deporte y música. Las actividades comenzarán este jueves 20 de agosto y se extenderán hasta el domingo 23, con entrada gratuita.

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El cronograma tendrá uno de sus momentos centrales el viernes 21 de agosto, cuando se realizará el acto oficial junto con el desfile de instituciones y el desfile tradicionalista. La jornada comenzará a las 10.00 en el sector de Espora y Robecco.

A las 12.00 está prevista la inauguración oficial del Estadio Cubierto Ciudad de Dolores, que luego tendrá una programación deportiva con exhibiciones de mini básquet, mini vóley, newcom y futsal infantil.

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Uno de los atractivos principales será el encuentro de futsal previsto para las 17:30, cuando se enfrentarán la Selección Argentina Sub 20 y la Selección de Dolores.

La jornada finalizará con música y espectáculos a cargo de “Loco García” y la Orquesta de Cámara Municipal.

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Cultura y arte en el Polo Cultural Fleury

La celebración continuará el sábado 22 con el primer aniversario del Polo Cultural Fleury - Museo Brughetti Castagnino, que ofrecerá una amplia propuesta artística desde las 18.

Entre las actividades se destaca la exposición “El Trailer”, con un conjunto escultórico del Museo de Arte Urbano, además de una propuesta de tango. También se inaugurará la muestra fotográfica “20 años de fotos”, de Pato Méndez.

La Banda Municipal ofrecerá un concierto con música de películas, mientras que el Grupo Pampa Natural tendrá a su cargo la apertura de un nuevo espacio.

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La noche también incluirá performances participativas, pintura en vivo, espectáculos de danza y una pista de baile, con DJ set, barra de tragos y food trucks para cerrar la jornada.

Carrera aniversario

El domingo 23 será el turno del deporte con la tradicional Carrera Aniversario “Pedro Gatti”.

La largada está prevista para las 11 desde Plaza Castelli y contará con dos modalidades: 10 kilómetros competitivos y 3 kilómetros participativos.

Las celebraciones comenzarán, además, este jueves 20 a las 21, con la presentación del álbum musical “Pinceladas Dolorenses”, del autor Cacho Pareda y el compositor Héctor Trabuco González.

Datos claves

📍 Lugar: Dolores, Buenos Aires.

🎉 Motivo: 209° aniversario de Dolores, Primer Pueblo Patrio.

📅 Fechas: jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto.

🎟️ Entrada: gratuita.

gratuita. ℹ ️ Más información: Municipalidad de Dolores a través de sus redes sociales oficiales.