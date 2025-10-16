Un impactante hallazgo conmocionó en las últimas horas a la comunidad de Dolores, donde fueron encontrados sin vida un hombre y su hijo en una vivienda de la calle Esteban Facio al 2000, a metros de la Ruta 63.

Según informó el medio local La Trocha Digital, el hecho se conoció luego del aviso de vecinos que alertaron a las autoridades por un fuerte olor que provenía del domicilio. Una sobrina de una de las víctimas acudió al lugar y, al ingresar, descubrió los cuerpos en distintas habitaciones de la casa.

Según las primeras informaciones, no se habrían detectado signos de violencia, aunque todas las hipótesis siguen bajo investigación. En el lugar trabajó personal policial y judicial, que realizó las pericias y el relevamiento de la escena.

Las autopsias a los cuerpos se realizarán este jueves por la tarde, con el objetivo de determinar las causas y la fecha precisa de los fallecimientos. De acuerdo con las estimaciones iniciales, las muertes habrían ocurrido hace aproximadamente 30 días, lo que genera aún más interrogantes sobre el caso.

