Vecinos de Dolores denunciaron a la empresa MPV Construcciones por presuntas estafas con casas prefabricadas. Los reclamos apuntan a incumplimientos en los plazos de entrega y falta de devolución del dinero abonado. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) confirmó que recibió múltiples denuncias, mientras que el Municipio clausuró el local céntrico de la firma por irregularidades en su habilitación.

Ads

Jazmín Arnau, una de las damnificadas, contó que en mayo de 2022 firmó contrato con la empresa para construir una casa americana de 25 m², pero nunca se concretó la obra. “Soñaba con tener mi casa propia. Pasé de reclamar la entrega a pedir la devolución del dinero, y no conseguí ninguna de las dos cosas”, relató en diálogo con ENTRELINEAS.info.

Arnau explicó que actualmente hay alrededor de 24 familias afectadas, muchas de las cuales evitaron iniciar acciones judiciales por los costos. “La gente no quiere ir a la Justicia, pero se presentó en la OMIC”, sostuvo.

Ads

Otra damnificada, Camila Rodríguez, contó que pagó su vivienda al contado, pero dos años después le informaron que no se la entregarían por “problemas de costos”. “Me quieren devolver el mismo monto que pagué, en cuotas”, explicó. La mujer descubrió además que su terreno de calle Pichincha fue promocionado en redes sociales como adjudicado a otra familia, lo que la llevó a exponer su caso públicamente en Facebook.

Desde la OMIC Dolores, su titular Mara Bella Rosas confirmó que los reclamos contra MPV Construcciones se multiplicaron en las últimas semanas. “Recibimos denuncias también contra otras firmas del rubro, pero la mayoría son de MPV por tener sucursal en la ciudad”, explicó. La funcionaria indicó que se realizaron mediaciones con algunos clientes, y que el caso fue imputado al Juzgado de Faltas municipal, que podría aplicar multas a la empresa.

Ads

Por su parte, el gerente de MPV Construcciones, Ricardo Daniel Chosda, reconoció los retrasos pero negó las acusaciones de estafa. “Hay gente que tiene razón y gente que no. La situación económica nos complicó, pero seguimos operando”, afirmó al medio local. Sobre la clausura del local, minimizó el hecho y lo atribuyó a “una firma de contrato pendiente”.

“Estamos atrasados, pero vamos a solucionar todo. La semana que viene voy a viajar a Dolores”, prometió el empresario.

Cabe recordar que en febrero de 2022, el entonces gobierno municipal anunció que MPV Construcciones se instalaría en el Parque Industrial de Dolores, con un proyecto que preveía crear 50 puestos de trabajo. Sin embargo, esa planta nunca se construyó. Chosda señaló que está negociando con la actual gestión comunal para retomar la inversión y reducir costos de producción.