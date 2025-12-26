Seis empleados municipales de Dolores resultaron ganadores del Sorteo Especial de Navidad del Quini 6 tras apostar juntos en la agencia El Trébol, ubicada en Belgrano y Rivadavia.

La boleta ganadora, en la modalidad “Sale o Sale”, fue una de las 85 que se repartieron el pozo total de $6.000 millones. El premio bruto era de $70 millones y, luego de los descuentos impositivos, cada uno de los seis integrantes cobrará aproximadamente $8,4 millones.

Los números sorteados fueron 06, 17, 19, 22, 29 y 41. Con este resultado, de acuerdo a lo que informó el medio local FM La Marea, Dolores suma su tercera boleta ganadora del Quini 6 en lo que va del año.

