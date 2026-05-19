La ciudad de Dolores volverá a convertirse en uno de los grandes destinos turísticos del fin de semana patrio con la realización de la 12º Fiesta de la Torta Argentina.

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La celebración se desarrollará del sábado 23 al lunes 25 de mayo en la plaza Castelli, con entrada libre y gratuita, y contará con un amplio cronograma de espectáculos, feria de emprendedores y paseo gastronómico.

La tradicional Torta Argentina, emblema gastronómico dolorense reconocido por sus capas finas y su receta histórica, será una de las grandes protagonistas del evento. Además, habrá cocina en vivo a cargo de Agustín Díaz y degustaciones con jurados especializados.

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Entre los shows destacados aparecen artistas y grupos populares como Tambó Tambó, Campedrinos y Lucas Sugo, quienes encabezarán las noches principales de la fiesta.

El sábado 23 subirán al escenario Ballet Bombo Legüero, Polo Aristegui, Punto Clave, Lian G y Anabella y Banda Libre, con cierre musical de Campedrinos.

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El domingo 24 será el turno del Ballet Guarda Pampa, Grupo “La Corte”, Asirse, Majuma y Pasión Tropical, mientras que Tambó Tambó cerrará la jornada. Además, se realizará la elección de la nueva embajadora de la fiesta y la degustación oficial de la torta.

En tanto, el lunes 25 de mayo tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el Gran Pericón Nacional. También se presentarán Ballet Oficial, Grupo “La Vuelta”, Los de Salta y Néstor Buidé, antes del cierre a cargo de Lucas Sugo.

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Datos claves de la Fiesta de la Torta Argentina

📍 Lugar: Plaza Castelli, Dolores

📅 Fecha: Del 23 al 25 de mayo

🎟️ Entrada: Gratuita

🍰 Atractivos: Cocina en vivo, degustaciones, feria gastronómica y emprendimientos

💃 Actividades: Gran Pericón Nacional, ballets folklóricos y espectáculos musicales

🎤 Artistas destacados: Tambó Tambó, Campedrinos y Lucas Sugo

👨‍👩‍👧‍👦 Propuesta ideal para: escapadas familiares y turismo gastronómico durante el 25 de Mayo