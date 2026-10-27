Una movilización se realizó este lunes por la mañana en Dolores para reclamar por las dificultades que enfrentan los afiliados de PAMI para acceder a la atención médica. La protesta fue impulsada por la familia de Juan Lazzaro y reunió a numerosos vecinos.

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Según publicó Info Dolores , la convocatoria comenzó a las 10.30 frente al Sanatorio Dolores. Allí, los manifestantes entregaron un petitorio y una junta de firmas a las autoridades de la institución. Luego, marcharon por la calle Mitre hasta la sede local de PAMI.

En el lugar mantuvieron una reunión con Jorge Domínguez, director del organismo en Dolores. Tras el encuentro, Lazzaro explicó que el funcionario señaló que se realizan gestiones para buscar otras alternativas de atención, entre ellas la posibilidad de que los afiliados puedan atenderse en el hospital público.

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Sin embargo, según el relato de Lazzaro, Domínguez sostuvo que para avanzar en esa opción también sería necesaria la intervención del municipio. El funcionario habría señalado que su margen de acción es limitado y que continuará gestionando las prestaciones necesarias.

En ese contexto, el Círculo Médico quedó en el centro del reclamo. Lazzaro cuestionó la falta de respuestas concretas y manifestó su disposición a llevar el planteo ante esa entidad para intentar avanzar en una solución.

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Otro de los temas abordados fue una auditoría realizada hace aproximadamente tres meses en el Sanatorio Regional. Según contó Lazzaro, durante la reunión se mencionó que todavía se aguardaban los resultados. También indicó que la evaluación habría detectado aspectos que no estaban en condiciones de ser aprobados, aunque no se difundieron precisiones sobre esas observaciones.

La familia reclama que los afiliados de PAMI, en especial los adultos mayores, tengan alternativas para acceder a la atención médica y no dependan exclusivamente del sanatorio local.

Tras la movilización, los organizadores anticiparon que continuarán con las gestiones. También evaluarán nuevos pasos para obtener respuestas y garantizar la atención de los afiliados en Dolores.