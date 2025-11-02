Domingo clave para River y Boca en la lucha por entrar a la Libertadores 2026 : Gimnasia y Estudiantes, los rivales
El equipo dirigido por Claudio Úbeda visita al Pincha en el estadio UNO mientras que el Millonario recibe al Lobo. Cómo está la tabla anual para ingresar a las copas internacionales.
La fecha 14 del Torneo Clausura promete un domingo apasionante, con Boca Juniors y River Plate como protagonistas en partidos decisivos en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores. En la previa del Superclásico que se disputará el próximo fin de semana en la Bombonera, ambos equipos afrontarán partidos frente a los representantes platenses: Boca visitará a Estudiantes y River será local ante Gimnasia.
Boca, con una dura prueba en La Plata
Desde las 16:00, el Xeneize enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, en un cruce directo por los primeros lugares de la Zona A. El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con envión anímico tras vencer a Barracas Central en el pendiente de la fecha 12, pero sin su capitán Leandro Paredes, suspendido.
El Pincha de Eduardo Domínguez, cuarto con 21 puntos, buscará aprovechar su localía para afirmarse entre los candidatos, mientras que Boca, apenas un punto debajo con 20, intentará dar el golpe fuera de casa para meterse entre los clasificados a la Libertadores.
El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, con Ariel Penel a cargo del VAR.
River busca reencontrarse con la victoria
En el cierre de la jornada, a las 20:30, River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. El equipo de Marcelo Gallardo necesita reencontrarse con la victoria tras un duro golpe en la Copa Argentina, donde fue eliminado por penales ante Independiente Rivadavia.
El Millonario acumula tres derrotas consecutivas como local y buscará cortar la racha ante un Lobo que llega golpeado, tras caer en el clásico platense y atravesar una delicada situación institucional.
El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, con Silvio Trucco en el VAR.
La previa del Superclásico
Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, tanto River como Boca buscan llegar con confianza. Los resultados de este domingo no solo serán clave para la clasificación a la Libertadores, sino también para el ánimo de los planteles de cara al partido más esperado del fútbol argentino.
📺 Estudiantes–Boca (16:00, TNT Sports)
📺 River–Gimnasia (20:30, ESPN Premium)
Tabla Anual 2025 para la clasificación a la Copa Libertadores 2026
- Boca Juniors ocupa el 2.º lugar con 53 puntos en la tabla anual.
- River Plate figura en el 3.º lugar con 52 puntos.
- El líder es Rosario Central, con la clasificación asegurada a la Libertadores por la tabla anual.
- Argentinos y Riestra tienen 51 puntos pero un partido más que River y Boca. De ganar estos últimos podrían despegarse a falta de dos fechas para definir la clasificación.
