Domingo “Doni” San Román es una de las voces más reconocidas de Carhué. Hace más de 40 años que trabaja en los medios de comunicación y pasó por la radio, la televisión, los periódicos y la conducción de eventos. Sin embargo, fue la radio el lugar donde construyó gran parte de su historia.

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“Empecé por tener linda voz”, contó entre risas durante una entrevista con Radio Activa. Sus primeros pasos fueron en la histórica emisora local, donde comenzó participando en distintos programas informativos y de actualidad.

Pero el gran salto llegó en 1985 con “Participando”, un ciclo político que rápidamente ganó popularidad en toda la región. “Fue un programa muy famoso porque justo agarró el año de la inundación de Epecuén”, recordó.

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El programa comenzó a emitirse en mayo de ese año y, apenas unos meses después, la situación en la zona se volvió dramática. “Antes de que se inundara ya había discusiones y mucha preocupación. Había gente que advertía que la situación era grave”, explicó.

En ese contexto, la radio se convirtió en un espacio central para la comunidad. “Cuando empezó todo lo de la inundación no había otro tema. Las familias se peleaban por teléfono al aire. Había polémicas muy fuertes”, recordó.

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Según contó, el programa pasó a ocupar un horario más importante debido al impacto que tenía entre los oyentes. “Venían representantes del gobierno, instituciones, médicos y vecinos. Los programas eran fortísimos”, aseguró.

Doni también recordó que, en aquellos primeros años, hubo entrevistas y cruces al aire que lo marcaron profundamente. Incluso llegó a pensar en abandonar el periodismo después de una fuerte discusión radial. Sin embargo, con el tiempo entendió que esas experiencias también lo ayudaron a hacerse conocido en la comunidad.

A más de cuatro décadas de aquellos días, San Román sigue siendo una referencia de la comunicación regional y una voz ligada a uno de los momentos más difíciles de la historia de Carhué y Villa Epecuén.