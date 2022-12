El escándalo en el Concejo Deliberante de Coronel Dorrego comenzó cuando el concejal de la oposición Diego Bertone (Frente de Todos) fue acusado por los ediles del oficialismo de haber ejercido violencia de género contra Priscila Minnaard, integrante de la bancada de Juntos.

"Si no fueras mujer te pegaría una trompada", le había dicho a la concejal de Juntos durante una acalorada discusión en el Concejo Deliberate. A raíz de esto, Minnaard denunció penalmente a Bertone en la Justicia. "No podemos permitir naturalizar estas situaciones", explicaron desde Juntos.

En su descargo Bertone -quien no pidió disculpas- argumentó que es objeto de burlas y humillaciones constantes por parte de los ediles del oficialismo, especialmente de Minnaard. Y por si fuera poco, ahora denunció a la edil del radicalismo por "calumnias e injurias".

Así lo confirmó el propio Bertone a la radio local AM La Dorrego, donde consultado por el tema respondió que por sugerencia de sus abogados, no iba a hablar públicamente del tema. Todo esto generó aún más polémica en el ámbito político del distrito de la Sexta Sección.

La decisión de Bertone de denunciar por "calumnias e injurias" a Minnaard fue confirmada luego de que la propia edil de la UCR pasara por esa misma radio a brindar detalles del violento episodio que le tocó protagonizar en el recinto deliberativo cuando fue increpada.

Cabe recordar que luego del escándalo, y tal como ya ha ocurrido en otros municipios, lejos de repudiar el hecho, las compañeras de bloque de Bertone salieron a apoyarlo. Alicia Jalle, del Frente Renovador, aseguró que el edil "no es violento" y no se le puede asignar "un rótulo que no tiene".

Por su parte, el presidente del bloque oficialista de Juntos, Gastón Nomdedeu, cuestionó a sus pares de la oposición por no dar los votos necesarios para la creación de la comisión especial que investigue y juzgue la conducta del concejal Bertone luego de lanzar las amenazas.