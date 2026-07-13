Un grave accidente de tránsito se registró en el Camino de los Peregrinos, donde dos automóviles colisionaron contra caballos que se encontraban sueltos sobre la calzada. Como consecuencia del impacto, uno de los conductores debió ser trasladado al Hospital Municipal.

Ads

Según las primeras informaciones, un Peugeot 206 y un Volkswagen Gol, que circulaban en el mismo sentido, chocaron de manera sucesiva contra dos equinos que estaban sobre la cinta asfáltica. Tras el fuerte impacto, ambos vehículos terminaron su recorrido en la cuneta.

Los dos caballos murieron en el lugar como consecuencia de la violencia del siniestro.

Ads

Hasta el sitio acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, quienes realizaron las tareas de asistencia, aseguraron la zona y ordenaron el tránsito mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

Por su parte, el conductor del Peugeot 206 fue derivado al Hospital Municipal para ser evaluado por los profesionales de la salud, mientras se aguardaba un parte oficial sobre su estado. Las circunstancias en las que los animales llegaron a la ruta forman parte de la investigación.

Ads