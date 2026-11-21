El denominado Impuesto a la Piedra quedó en el centro de una disputa judicial en Olavarría, luego de que las empresas Piatti y Canteras Argentinas presentaran demandas contra el Municipio para cuestionar el cobro del Derecho de Explotación de Canteras.

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La situación provocó una reacción conjunta de las distintas fuerzas políticas del Concejo Deliberante, que acordaron avanzar con un proyecto para respaldar la continuidad de este recurso económico. Según informó el medio Infoeme, la iniciativa será tratada en una sesión especial prevista para el próximo jueves 3 de diciembre.

El tributo tiene un peso significativo en las cuentas públicas de la ciudad: representa aproximadamente el 20% del presupuesto anual del Municipio, por lo que constituye una de las principales fuentes de financiamiento de la administración local.

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Un acuerdo político para defender los recursos municipales

El proyecto, que cuenta con las firmas de todos los bloques del Concejo Deliberante, propone declarar al Derecho de Explotación de Canteras como un recurso estratégico para el desarrollo económico, social, productivo, territorial y ambiental de Olavarría.

La presentación plantea que los beneficios derivados de la extracción de recursos naturales no renovables deben tener un impacto directo en la comunidad donde se desarrolla la actividad.

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En ese sentido, sostiene que la riqueza que se obtiene del territorio debe traducirse en obras, infraestructura y oportunidades para las generaciones actuales y futuras.

La iniciativa también busca preservar los antecedentes históricos y documentales que respaldan el cobro de este derecho, al considerar que forma parte de la identidad institucional y productiva del distrito.

Un tributo con casi 80 años de historia

El origen del denominado Impuesto a la Piedra se remonta al 29 de junio de 1948, cuando una ordenanza vinculada al denominado Plan Lara estableció un mecanismo para que parte de los beneficios generados por la explotación de las canteras quedaran en Olavarría.

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La propuesta buscaba que la riqueza extraída del suelo local contribuyera al crecimiento del partido mediante inversiones y obras públicas.

El proyecto que llegará al recinto también remarca que el derecho se fundamenta en la extracción de minerales del territorio municipal y no en su comercialización posterior.

Además, señala que la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires contempla la explotación de canteras como una fuente de recursos para los gobiernos locales y reconoce las competencias municipales en materia de regulación, fiscalización y control de la actividad.

La disputa judicial y el impacto en las cuentas públicas

Las presentaciones de Piatti y Canteras Argentinas abrieron un frente judicial que puso bajo discusión un ingreso de considerable importancia para las finanzas municipales.

Ante ese escenario, los concejales resolvieron expresar una postura institucional común, más allá de las diferencias políticas que existen entre los distintos espacios.

La sesión del 3 de diciembre será una instancia clave para conocer el posicionamiento formal del Concejo Deliberante frente a los cuestionamientos judiciales y la defensa de un recurso que forma parte de la historia económica de Olavarría desde hace casi ocho décadas.