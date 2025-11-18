Coronel Dorrego y Brandsen se preparan para recibir un fin de semana repleto de música y propuestas al aire libre, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

🍻 CORONEL DORREGO:

La ciudad se encamina a vivir la 2° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza, un evento que combina espectáculos artísticos, emprendimientos regionales y actividades que destacan la identidad productiva del distrito.

El encuentro tendrá lugar en el Vivero Parque, un espacio natural emblemático que se convertirá en el corazón de la celebración. La actividad comenzará el viernes 21, con inauguración a las 19.00, seguida de una noche musical que abrirá a las 21.00 con La Coneja Negra, continuará con Buenavibra a las 22.30 y cerrará DJ Lea Roth a las 23.30.

El sábado 22 la propuesta sigue con artistas locales y regionales:

20.00: Leo Abdala

21.00: RetroTrío

22.30: Tokdiscos

23.30 : DJ Bebu

La fiesta suma además experiencias vinculadas a la producción cervecera dorreguense. Ese mismo sábado, desde 16.30, habrá una visita guiada con degustación en Maltería MCD, acompañada de ahumados, y un recorrido por Cervecería Continental, donde los visitantes podrán conocer procesos, métodos y secretos de elaboración artesanal.

🍺 BRANDSEN:

Brandsen también dirá presente con su Fiesta de la Cerveza, un evento que crece año tras año. La cita será en la tradicional Plaza Hipólito Yrigoyen, el sábado 22 y domingo 23 desde las 12.00.

Habrá patio cervecero, paseo de artesanías, propuestas gastronómicas, food trucks y espectáculos en vivo. Uno de los artistas más esperados será Mario Luis, quien confirmó su presencia en redes sociales como parte de su Gira 2025, anticipando un show en el Escenario Tamara Castro.

La organización está a cargo de la Asociación Civil y Cultural de Gastronómicos y Cerveceros Brandseños, integrada por los puestos que además contratan a los artistas, con el acompañamiento del municipio.

La participación de Mario Luis (domingo) promete convocar a una gran cantidad de visitantes y amantes de la música tropical.

DATOS CLAVES

CORONEL DORREGO – 2° Fiesta de la Producción Artesanal de Cerveza

Fecha: Viernes 21 y sábado 22

Horario: Desde las 16.00 (inauguración viernes 19.00)

Lugar: Vivero Parque

Entrada: Gratuita

Artistas destacados: La Coneja Negra, Buenavibra, DJ Lea Roth, Leo Abdala, RetroTrío, Tokdiscos, DJ Bebu

Actividades especiales: Visita guiada con degustación en Maltería MCD (sábado 16.30 h), recorrido por Cervecería Continental

Organiza: Municipalidad de Coronel Dorrego

Más info:

Instagram: turismodorrego

Web: dorregoturismo.com.ar

BRANDSEN – Fiesta de la Cerveza

Fecha: Sábado 22 y domingo 23

Horario: Desde las 12.00

Lugar: Plaza Hipólito Yrigoyen

Entrada: Gratuita

Artistas: Mario Luis ya anunciado

Actividades: Patio cervecero, food trucks, paseo de artesanías, espectáculos en vivo

Organiza: Asociación Civil y Cultural de Gastronómicos y Cerveceros Brandseños, con apoyo municipal

Más info:

Web: brandsen.gob.ar

Facebook: municipalidadbrandsen