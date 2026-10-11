Dos jóvenes de Bahía Blanca encontraron una forma de transformar un problema cotidiano en un emprendimiento tecnológico. Joaquín Velázquez Arriola y Matías Freije, ambos de 19 años, crearon BLOQ, una herramienta que busca reducir el tiempo frente al celular y mejorar la concentración mediante un sistema que combina una aplicación con un dispositivo físico.

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La iniciativa surgió de una preocupación compartida entre los amigos: las distracciones constantes que generan las redes sociales y cómo afectan el estudio, el trabajo y otras actividades diarias.

En diálogo con el programa Modo Sábado, de La Brújula 24, Joaquín contó cómo nació el proyecto. “BLOQ surge tras una conversación con Mati, mi socio, de decir: no estamos haciendo nada que resuelva un problema nuestro”, explicó.

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A partir de esa charla, ambos identificaron una dificultad que experimentaban en primera persona. “Llegamos a la conclusión de que el celular era algo que nos frenaba mucho y nos perjudicaba”, señaló el joven.

Cómo funciona BLOQ, el sistema para limitar el uso del celular

La principal diferencia de BLOQ frente a otras herramientas digitales es que no depende exclusivamente de la voluntad del usuario para mantener las aplicaciones bloqueadas.

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Según explicó Joaquín, muchas aplicaciones que permiten restringir el acceso a las redes sociales pueden desactivarse desde el propio teléfono, lo que facilita volver a utilizarlas ante la primera tentación.

Por eso, los emprendedores apostaron por una solución que incorpora un elemento físico. “Hay que hacer algo físico que ayude a la fuerza de voluntad”, resumió.

El dispositivo utiliza tecnología NFC, que permite la comunicación inalámbrica de corto alcance, y se complementa con una aplicación desde la cual se pueden configurar los bloqueos.

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Entre las plataformas que pueden incluirse en las restricciones se encuentran Instagram, TikTok, Twitter y otras aplicaciones instaladas en el teléfono.

La propuesta permite establecer rutinas específicas para limitar el acceso al dispositivo en determinados momentos del día. Por ejemplo, se pueden programar bloqueos durante la noche para evitar el uso del celular antes de dormir o apenas al despertarse.

Un dispositivo físico para evitar las distracciones

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que el dispositivo puede dejarse lejos del teléfono, de manera que desbloquear las aplicaciones requiera un esfuerzo adicional.

“La idea es dejarlo lejos, incluso irse a la facultad y dejarlo en tu casa”, explicó Joaquín al describir la lógica detrás del sistema.

El objetivo es generar una barrera física que ayude a interrumpir el hábito de revisar permanentemente las redes sociales y permita dedicar más tiempo a actividades que requieren atención.

La herramienta apunta especialmente a quienes necesitan concentrarse para estudiar, trabajar o descansar, aunque también puede utilizarse para organizar el uso cotidiano del celular.

Ya salió al mercado y recibe testimonios de usuarios

Según contó Joaquín durante la entrevista, BLOQ fue lanzado al mercado tres meses antes de la charla y comenzó a recibir respuestas positivas de sus usuarios.

El emprendedor relató que algunas personas que lo utilizan para estudiar les comparten los resultados obtenidos en sus exámenes. También mencionó el interés de padres que buscan acompañar a sus hijos en la construcción de una relación más equilibrada con la tecnología.

Estas experiencias forman parte del camino de desarrollo de un proyecto que nació de una inquietud personal y que sus creadores decidieron convertir en una solución concreta.

Emprender a los 19 años

La experiencia de Joaquín y Matías también refleja cómo las preocupaciones de la vida cotidiana pueden convertirse en oportunidades para emprender.

En lugar de limitarse a identificar el problema, los dos jóvenes bahíenses avanzaron con una propuesta que combina tecnología y un cambio de hábitos para intentar reducir las distracciones digitales.

Con BLOQ, buscan recuperar tiempo, mejorar la concentración y promover un uso más consciente del celular.

La iniciativa también deja un mensaje para otros jóvenes interesados en desarrollar sus propios proyectos: animarse a comenzar, poner a prueba las ideas y aprender durante el proceso puede ser el primer paso para transformar una inquietud en un emprendimiento.