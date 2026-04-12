En un contexto con fuerte competencia de plataformas internacionales, la Cámara Comercial e Industrial de Necochea-Quequén apuesta a una alternativa local con el desarrollo de una plataforma de ventas online propia que permita a los comercios de la ciudad ganar competitividad y sostener su actividad.

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La iniciativa fue confirmada por el presidente de la entidad, Mariano González, durante una entrevista brindada al programa El Ciudadano, que se emite en la región y también se encuentra disponible en YouTube.

Según explicó el dirigente, el proyecto está siendo desarrollado por dos jóvenes emprendedores locales y ya cuenta con el interés de alrededor de 200 comercios que estarían dispuestos a sumarse. Desde la Cámara no solo respaldaron la propuesta, sino que además pusieron a disposición sus instalaciones para facilitar su puesta en marcha.

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González describió un escenario complejo para el comercio local, con sectores especialmente golpeados. “El de indumentaria y calzado está sufriendo mucho, sobre todo por la venta online internacional, que ha roto el mercado”, señaló. En esa línea, advirtió que la problemática no es exclusiva de Necochea, sino que se replica a nivel nacional, e incluso mencionó la caída en la venta de autos nacionales frente al avance de productos importados.

Uno de los principales factores de preocupación, explicó, es la creciente utilización de plataformas extranjeras por parte de los consumidores locales. “El dinero se está yendo y no queda en el mercado local. Y eso se siente”, afirmó.

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Frente a este panorama, la plataforma necochense aparece como una herramienta para equilibrar la competencia. “Creo que va a ser algo positivo. Espero que los comerciantes acompañen esta iniciativa y que la gente compre desde su propia ciudad”, expresó el titular de la Cámara.

Además, remarcó las dificultades estructurales que enfrentan los comerciantes, como los altos costos operativos, la carga impositiva y la competencia desigual con plataformas que operan sin las mismas obligaciones. “Es muy difícil competir con reglas desiguales”, subrayó.

En ese sentido, también hizo referencia a cambios en los hábitos de consumo, como el fenómeno de clientes que utilizan los locales físicos para probar productos pero concretan la compra online a menor precio. Una práctica que, según advirtió, puede tener consecuencias a largo plazo: “Cuando ese comercio local cierre sus puertas, la vida va a ser mucho más complicada”.

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Por último, González destacó que la nueva plataforma podría ofrecer una solución intermedia, permitiendo a los comercios seguir vendiendo incluso en días donde los locales permanecen cerrados, como feriados o fines de semana largos, períodos en los que, según indicó, las ventas tradicionales suelen resentirse mientras el comercio digital no se detiene.