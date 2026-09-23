La Prefectura Naval Argentina amplió el operativo para localizar a dos kayakistas, de 64 y 43 años, que permanecen desaparecidos tras ingresar al mar en Santa Teresita y no poder regresar a la costa debido a las condiciones meteorológicas adversas.

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Como parte del nuevo despliegue, la fuerza incorporó el guardacostas GC-26 “Thompson”, que zarpó desde la Base Naval Mar del Plata y se sumó a los rastrillajes que se realizan por agua.

A su vez, se intensificaron las recorridas terrestres y a pie por las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, mientras que la búsqueda también se extendió hacia las inmediaciones del arroyo San Clemente.

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🚨 Dos kayakistas siguen desaparecidos en Santa Teresita.



Prefectura amplió el operativo por mar, aire y tierra y sumó un guardacostas. La búsqueda abarca Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y las inmediaciones del arroyo San Clemente.



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Cómo comenzó el operativo

La emergencia se inició cuando la dependencia de Prefectura en Santa Teresita recibió una comunicación telefónica de uno de los kayakistas. El hombre informó que navegaba en un kayak color turquesa frente a la calle 29, a unas dos millas náuticas de la costa —más de tres kilómetros— y que tenía dificultades para regresar a la playa.

La fuerza desplegó inicialmente un medio de superficie y posteriormente sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas.

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Desde el comienzo, el operativo se desarrolla bajo condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.

También se incorporó un avión de la Estación Aérea San Fernando, que realizó rastrillajes sobre el área. Las tareas aéreas se vieron dificultadas por la visibilidad reducida, las lloviznas, los techos bajos y los fuertes vientos.

Además, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que navegaban por la zona, para que mantuvieran especial atención ante cualquier indicio que pudiera ayudar a localizar a los hombres.

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Según informó Prefectura, antes de ingresar al agua, ambos kayakistas se habían presentado en la dependencia de la fuerza, donde fueron advertidos sobre la vigencia de un alerta meteorológico y la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones.

El operativo continúa activo, con medios marítimos, aéreos y terrestres desplegados en distintos sectores de la costa bonaerense, mientras el personal de Prefectura continúa realizando rastrillajes y reuniendo información que pueda orientar la búsqueda.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Mar del Tuyú, dependiente del Departamento Judicial Dolores.