Un violento intento de robo terminó con dos delincuentes detenidos, uno de ellos herido de bala, y una joven liberada tras ser tomada como rehén en pleno centro de Zárate. El episodio ocurrió este sábado al mediodía, cuando los asaltantes ingresaron armados a un comercio de venta de celulares y se enfrentaron a tiros con efectivos de la Policía bonaerense.

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El hecho comenzó alrededor de las 12.30 en un local ubicado sobre la calle Justa Lima. Según fuentes policiales, los ladrones intentaron cometer el robo, pero la rápida intervención de los vecinos, que alertaron al 911, permitió que los móviles policiales llegaran al lugar.

Al verse rodeados, los dos asaltantes utilizaron a una joven que se encontraba en el comercio como rehén para intentar escapar. Uno de ellos la sujetó del cuello y la llevó a la fuerza mientras empuñaba un revólver con el que efectuó disparos contra los efectivos.

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ASALTARON UN LOCAL DE CELULARES, Y AL LLEGAR LA POLICÍA, TOMARON A UNA MUJER COMO REHÉN - Así, a los tiros intentaba fugar uno de los asaltantes. - Fue en Zárate.... https://t.co/39GEreekwS — Guillermo G D L (@Guillermoa67394) October 31, 2026

La situación derivó en un tiroteo que terminó cuando la Policía logró reducir a los delincuentes. Uno de ellos recibió impactos de bala en una pierna y un brazo, por lo que fue trasladado bajo custodia al Hospital Virgen del Carmen. Su cómplice también fue detenido. La joven fue liberada.

De acuerdo con fuentes del caso, los dos sospechosos tienen alrededor de 20 años, serían oriundos de Garín y no pertenecían a Zárate. Además, trascendió que ambos cuentan con antecedentes penales y que uno había recuperado la libertad hacía apenas seis meses.

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🚨 ASÍ LA POLICÍA DETENÍA AL LADRÓN Y RESCATABA A LA REHÉN EN ZÁRATE; EL OTRO ASALTANTE FUE BALEADO https://t.co/Kl0z4yGl4M — Vía Szeta (@mauroszeta) October 31, 2026

Qué dijo el intendente de Zárate sobre el operativo

El intendente Marcelo Matzkin respaldó el accionar de la Policía bonaerense y destacó la rapidez con la que llegaron los efectivos tras el llamado de emergencia.

"Destaco a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego de intentar robar un local de venta de celulares", expresó en sus redes sociales.

El jefe comunal sostuvo que los móviles desplegados en el centro arribaron inmediatamente y que los efectivos pudieron abrir fuego en respuesta a los disparos una vez que comprobaron que no había peligro para terceros.

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Destaco a la policía de la Pcia de Bs as por el accionar rápido y responsable para desbaratar a dos ladrones que pusieron en vilo al centro de Zárate luego intentar robar un local de venta de celulares. Ante la llamada al 911 móviles dispuestos en el centro de la ciudad arribaron inmediatamente para una vez que no había peligro para 3ros poder abrir fuego en respuesta y detener ambos ladrones que no eran de Zárate. Ambos ya están a disposición de la justicia. Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) October 31, 2026

También remarcó que los dos detenidos no eran de la ciudad y que quedaron a disposición de la Justicia. La causa contempla, en principio, los delitos de tentativa de robo y privación ilegítima de la libertad.

"Inadaptados así no merecen ninguna contemplación más que el castigo penal", concluyó Matzkin.

Mientras tanto, personal de la Policía Científica realizó pericias en el comercio y sus alrededores. Los investigadores también buscan determinar si alguno de los detenidos estuvo vinculado con otro robo a un local de venta de celulares ocurrido tres días antes.