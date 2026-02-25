Una grave situación se registró en el barrio 17 de Agosto, en Bahía Blanca, cuando dos niños resultaron heridos luego de que explotara un artefacto que habían encontrado en un basural y trasladado a su vivienda.

Según relató la madre de los menores, Mayra Riquelme, al medio local La Nueva “mis hijos lo trajeron a casa sin saber lo que era”.

De acuerdo con su testimonio, los chicos, de 10 y 11 años, confundieron el artefacto con un “sombrerito” mientras transitaban por el sector y decidieron llevarlo a su domicilio sin sospechar el peligro que representaba. La detonación se produjo cuando intentaron abrirlo en el interior de la vivienda.

Como consecuencia del estallido, ambos sufrieron heridas. La niña de 11 años fue la más afectada y debió ser trasladada a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, donde constataron que presentaba dos esquirlas en la rodilla, de las cuales una pudo ser extraída, mientras que la otra quedó alojada en el hueso.

Tras el incidente, intervino la Brigada de Explosivos, que realizó pericias en el domicilio y secuestró el resto de los dispositivos hallados para su neutralización. La madre radicó la denuncia en la comisaría de Villa Harding Green, con el objetivo de que se investigue la procedencia de los explosivos abandonados en la vía pública y se determinen responsabilidades.

Fuentes policiales indicaron que se trataría de antiguos explosivos utilizados en el pasado por el ferrocarril para advertir a los maquinistas sobre la necesidad de disminuir la velocidad o frenar. Los artefactos estaban dentro de bolsas de nylon colocadas en un cajón de madera en el basural.

La investigación busca establecer quién dejó ese material en el lugar. Para ello, se analizarán imágenes de las cámaras del CEUM.

Desde las fuerzas de seguridad recomendaron a la población que, en caso de hallar este tipo de dispositivos, no los manipulen, no los arrojen al fuego ni intenten trasladarlos por cuenta propia, y den aviso inmediato a la dependencia policial más cercana.