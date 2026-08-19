La Ruta Nacional 8 no solo conecta ciudades y destinos sino que puede convertirse en un recorrido gastronómico. Para quienes viajan hacia el norte bonaerense o regresan hacia Buenos Aires, hay dos propuestas que merecen hacer una pausa en el camino: El Colorado Parrilla y Vinos, en Manzanares, y María Bodegón Estilo Italiano, en Pergamino.

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🔥El Colorado: fuego, carne y vino en Manzanares

A poca distancia de la Ruta 8, en Manzanares, aparece El Colorado Parrilla y vinos, una propuesta pensada para quienes disfrutan de la carne argentina. 🥩🔥

El restaurante nació con la idea de unir comida, fuego, buenos vinos y amigos 🍷, con una carta basada especialmente en carnes cocinadas a leña. La materia prima y la cocción son protagonistas, acompañadas por una selección de vinos.

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📍¿Cómo llegar desde la Ruta 8?

Si venís por la Ruta Nacional 8, a la altura del área de Manzanares (Pilar), hay que ingresar hacia la localidad y continuar por el camino interno hasta Rincón de la Patria 100, donde se encuentra el restaurante. Es una pequeña desviación de la ruta que permite convertir el viaje en una parada gastronómica. 🚗➡️🍽️

La zona mantiene ese aire de pueblo y entorno rural. El restaurante cuenta además con estacionamiento.

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⭐¿Qué dicen quienes fueron?

Las reseñas de Google son altamente positivas. Actualmente registra 4,6 estrellas sobre 5 entre cientos de opiniones. ⭐⭐⭐⭐⭐

En los comentarios aparece un patros que se repite en el elogio: la carne, las porciones y la atención son los principales puntos destacados. Algunos clientes mencionan especialmente el bife de chorizo, el asado de tira, el vacío y las empanadas de osobuco. También destacan las papas fritas y los postres. 🍟🥟🍰

Otro detalle que varios visitantes valoran es la posibilidad de comer en un ambiente cálido y tranquilo, incluso al aire libre.

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En definitiva, El Colorado es una buena alternativa para transformar una parada en la Ruta 8 en un auténtico almuerzo o cena de parrilla argentina.

📍Dirección: Rincón de la Patria 100, Manzanares, Pilar.

🍴Almuerzo: viernes, sábado y domingo.

🌙Cena: jueves, viernes y sábado.

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🍝María Bodegón: sabores italo-argentinos en Pergamino

Si el viaje por la Ruta 8 continúa hacia Pergamino, otra parada recomendada es María Bodegón Estilo Italiano, ubicado en Boulevard Rocha 934.

La propuesta es diferente a la de El Colorado. Acá la protagonista es la cocina casera de inspiración italiana, reinterpretada desde la tradición de los bodegones argentinos. 🍝❤️

Pastas, platos abundantes, entradas para compartir y postres forman parte de una propuesta que busca recuperar ese espíritu de restaurante familiar donde la comida invita a quedarse un rato más en la mesa.

📍¿Cómo llegar desde la Ruta 8?

Para quienes llegan a Pergamino por la Ruta Nacional 8, el ingreso permite continuar hacia el sector urbano de la ciudad y dirigirse hacia Boulevard Rocha. El restaurante se encuentra en el 934, ya dentro de Pergamino.

Es una opción especialmente interesante para quienes hacen noche en la ciudad o programan la parada gastronómica al final de una jornada de viaje.

⭐¿Qué dicen las reseñas?

María Bodegón tiene actualmente una valoración de 4,7 estrellas sobre 5 en Google. ⭐⭐⭐⭐⭐

La síntesis de los comentarios es bastante contundente: las pastas caseras aparecen como uno de los grandes motivos para volver. Sorrentinos, canelones, cintas al huevo y otras variedades reciben elogios por su sabor y elaboración.

También se repite una característica muy propia del bodegón: porciones generosas y una buena relación entre cantidad y precio 💰🍽️. Las entradas, especialmente las empanadas, y algunos postres también aparecen entre los platos destacados por los comensales.

Otro punto a destacar es la calidez de la atención y del ambiente, algo que completa la experiencia de una cocina de estilo familiar.

⚠️A tener en cuenta: por su popularidad y por contar con un espacio relativamente reducido, se recomienda reservar con anticipación, especialmente si la visita está prevista para el fin de semana.

📍Dirección: Boulevard Rocha 934, Pergamino.

🍴Atención: miércoles a sábados por la noche y domingos al mediodía y por la noche.