Recorrer la Ruta Nacional 205 también puede convertirse en una experiencia gastronómica. 🍽️ A lo largo del camino aparecen pequeños establecimientos que, lejos de las propuestas sofisticadas, conquistan a los viajeros con carne a la parrilla, porciones abundantes, sándwiches contundentes y precios que buscan mantener el espíritu de la comida al paso. 🔥🥪

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Entre las alternativas que sobresalen se encuentran Parador 205, en las cercanías de Roque Pérez, y Parrilla Al Paso La Cueva, ubicada en el kilómetro 53 de la misma ruta.

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🥪 Parador 205: sándwiches enormes y sabor de ruta

Ubicado directamente sobre la Ruta Nacional 205, Parador 205 propone una experiencia sencilla y sin demasiadas vueltas: parrilla, comida casera y porciones generosas. 🥩🍟

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La estrella del lugar son los sándwiches. Entre las opciones más mencionadas aparecen el de milanesa, bondiola y tapa de asado, además de clásicos como choripanes, empanadas y papas fritas. 🤤

Las opiniones de los visitantes destacan especialmente el tamaño de las porciones y el sabor de la comida. En Google, el establecimiento aparece con una valoración cercana a las cinco estrellas y alrededor de 30 reseñas, con comentarios que resaltan la abundancia, las empanadas y los tradicionales “sanguchitos ruteros”. ⭐⭐⭐⭐⭐

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Uno de los comentarios recientes lo resume de manera directa: “Excelente lugar, abundante las porciones, exquisitas empanadas”, acompañado por la máxima puntuación en comida, atención y ambiente. 👌

También se repite la valoración positiva sobre el servicio y el ambiente, aunque hay que tener en cuenta que se trata de una propuesta informal y principalmente pensada para comer al paso, con mesas al aire libre y un entorno sencillo. 🌳

En otras palabras, es una parada especialmente recomendable para quienes disfrutan de la clásica comida rutera argentina sin pretensiones. 🇦🇷🚗

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🥩 La Cueva: carne, atención y una muy buena relación precio-calidad

Más cerca de Cañuelas aparece otra alternativa que viene cosechando excelentes comentarios: la Parrilla Al Paso La Cueva, ubicada sobre la Ruta 205, a la altura del kilómetro 53. 📍

Su propuesta gira alrededor de los clásicos de la cocina criolla: carne a la parrilla, asado y comida abundante, en un ambiente relajado y familiar. 🔥🥩

En Google mantiene una calificación de 4,7 sobre 5, con más de 80 opiniones, un registro que muestra un nivel de satisfacción muy alto entre quienes pasaron por el lugar. ⭐

Al analizar los comentarios, aparecen tres aspectos que se repiten: la calidad de la comida, la atención y la relación entre precio y cantidad. También se destacan el ambiente tranquilo y el trato del personal. 🙌

La Cueva también cuenta con mesas al aire libre, servicio para llevar y una propuesta informal, características que encajan perfectamente con quienes hacen una pausa durante un viaje. 🌿🍽️

🎶 Y como dato adicional, el visitante se puede encontrar con algún espectáculo musical o el desarrollo de una peña criolla, sumando un atractivo especial a la experiencia y convirtiendo una simple parada en la ruta en un momento para disfrutar de la cultura y la gastronomía bonaerense.