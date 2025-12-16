Cuatro efectivos del Comando de Patrulla Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (PBA) debieron ser hospitalizados tras protagonizar un accidente de tránsito mientras participaban de una persecución policial en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

Los agentes perseguían a una motocicleta sospechada de haber participado en un robo ocurrido en la zona. En ese contexto, y por causas que aún se investigan, dos patrulleros colisionaron al llegar a la intersección de dos calles.

Como consecuencia del impacto, los cuatro policías que viajaban en los móviles resultaron con lesiones y fueron trasladados de inmediato al Hospital Simplemente Evita, ubicado en González Catán, donde recibieron atención médica especializada.

Según se informó, los efectivos involucrados son el sargento S. J. A., el sargento R. G. D., el oficial E. G. N. y el oficial A. L. C.. De acuerdo a las primeras evaluaciones médicas, ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad y todos permanecen fuera de peligro.

Las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro, mientras continúa la investigación en torno al hecho delictivo que dio origen a la persecución.

