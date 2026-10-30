Los peajes de dos rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires duplicaron sus tarifas desde este jueves 29 de octubre. El aumento alcanza a las estaciones de Uribelarrea, sobre la Ruta Nacional 205, e Hinojo, en la Ruta Nacional 226, luego de que la concesionaria completara la primera etapa de obras de mantenimiento.

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La actualización fue aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad y representa una suba aproximada del 100% en ambas estaciones. Según informó la empresa CORRSUR, el nuevo cuadro tarifario responde a la finalización de los trabajos iniciales de puesta en valor, cuya ejecución fue verificada y aprobada por el organismo nacional.

La estación de Uribelarrea está ubicada en el partido de Cañuelas, mientras que la de Hinojo se encuentra en el partido de Olavarría.

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Otros peajes tuvieron aumentos menores

La actualización no fue igual para todas las estaciones administradas por CORRSUR. En los peajes de Cañuelas, El Dorado y Vasconia, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, se aplicó únicamente el incremento trimestral previsto en el contrato de concesión, equivalente al 0,86%.

La empresa comenzó a operar oficialmente el 1° de julio de 2026, luego de adjudicarse contratos en la primera etapa del proceso de concesiones viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Desde entonces, tiene a su cargo tareas de mantenimiento y mejoras en los corredores incluidos en el acuerdo.

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El detalle que puede encarecer todavía más el peaje

CORRSUR aclaró que los valores informados corresponden a los usuarios que utilizan TelePASE. Quienes abonen mediante el sistema de pago electrónico manual deberán afrontar una tarifa equivalente al doble.

De esta manera, la diferencia entre las modalidades de pago puede tener un impacto importante en el bolsillo de los automovilistas, especialmente de quienes utilizan estos corredores de manera frecuente para trasladarse por motivos laborales, comerciales o particulares.