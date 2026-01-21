Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en Villa Gesell tras ser sorprendidos realizando picadas ilegales en la zona de médanos del sector norte del distrito. El procedimiento se dio en el marco de los operativos de control y prevención que se llevan adelante para garantizar la seguridad y el cuidado del ambiente costero.

Según informaron fuentes oficiales, los involucrados efectuaban maniobras peligrosas con vehículos sobre la playa, una conducta que representaba un serio riesgo tanto para la integridad física de terceros como para el entorno natural.

Ante la gravedad de la situación, intervino la Fiscalía de Pinamar, a cargo del Juan Pablo Calderón, que dispuso la instrucción de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y avanzar con la causa judicial.

Desde el Municipio de Villa Gesell ratificaron “la continuidad de estos operativos de prevención y control”, orientados a garantizar el orden y la seguridad, promover el uso responsable de los espacios públicos y preservar los ambientes naturales del distrito, especialmente en sectores sensibles como los médanos y las playas.

