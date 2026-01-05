Un intento de usurpación fue frustrado este sábado en Mar del Tuyú, localidad del Partido de La Costa, en un hecho que se dio en plena temporada de verano, cuando la zona recibe a miles de turistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según informó FM La Marea, personal de la comisaría Costa V tomó conocimiento de la situación y se dirigió a un predio ubicado en la intersección de las calles 68 y 3. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que intentaban tomar posesión del terreno.

De acuerdo a la información oficial, las personas presentaron documentación apócrifa para justificar la ocupación. Tras constatar las irregularidades, ambos fueron trasladados a la comisaría de Mar del Tuyú, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de Usurpación y Falsificación de Documento Público.

Siempre según el parte policial, los involucrados serían oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Justicia bonaerense, que ahora deberá avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

