La falta de mantenimiento de las calles volvió a generar malestar entre los vecinos de Tandil. Esta vez, dos mujeres decidieron intervenir por sus propios medios para rellenar los numerosos pozos de la cuadra donde viven, luego de esperar durante meses una solución por parte de las autoridades municipales.

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El episodio ocurrió en Primera Junta, entre Patagonia y Magallanes, donde el estado de la calle de tierra dificulta la circulación cotidiana de vehículos y peatones. Frente al deterioro acumulado y sin respuestas concretas sobre cuándo llegarían los trabajos, las residentes resolvieron buscar una alternativa provisoria.

Una solución improvisada ante la falta de mantenimiento

Con baldes, arena y escombros, las dos mujeres comenzaron a cubrir los baches que se distribuyen a lo largo de la arteria. Se trata de una calle con importante circulación diaria, cuyo estado viene generando preocupación entre quienes viven en el sector.

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Según informó el medio La Voz de Tandil, las vecinas decidieron tomar la iniciativa después de varios meses de espera y ante la falta de una intervención municipal que permita recuperar las condiciones de transitabilidad.

La tarea fue registrada por una tercera mujer, también vecina de la zona, quien tomó fotografías de la situación para acompañar el reclamo y darle mayor visibilidad.

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El reclamo apunta a las autoridades municipales

La testigo explicó que su intención es poner de manifiesto la necesidad de mejorar el estado de la calle, aunque también manifestó su sorpresa por el hecho de que sean los propios residentes quienes deban realizar tareas para solucionar un problema de infraestructura urbana.

La iniciativa permitió mejorar parcialmente algunos sectores, aunque se trata de un arreglo transitorio que no reemplaza los trabajos de mantenimiento necesarios.

Mientras tanto, los vecinos esperan que el Municipio incorpore la reparación de Primera Junta a su agenda de obras y brinde una respuesta definitiva a un problema que, según denuncian, lleva varios meses sin solución.