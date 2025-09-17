Drama en Balcarce: operario quedó atrapado en un silo y fue rescatado de urgencia por los bomberos
Un trabajador de 60 años quedó atrapado bajo cereal en la planta de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea, en San Agustín. Bomberos voluntarios y servicios de emergencia actuaron rápido. Se investigan las causas del accidente.
En un incidente que generó alarma en Balcarce, un operario quedó atrapado esta mañana en un silo de la planta de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea, ubicada en la localidad de San Agustín.
Los equipos de rescate, conformados por cinco dotaciones de bomberos voluntarios y servicios de emergencia, trabajaron intensamente para liberar al trabajador, identificado como Gustavo Martínez, de 60 años y encargado de la planta.
Tras ser rescatado, Martínez fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde recibe atención médica. Fuentes consultadas por diario La Vanguardia detallaron que su estado es estable, aunque permanece bajo observación.
Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para evitar una tragedia mayor.
