En un incidente que generó alarma en Balcarce, un operario quedó atrapado esta mañana en un silo de la planta de la Cooperativa Agropecuaria General Necochea, ubicada en la localidad de San Agustín.

Foto: La Vanguardia

Los equipos de rescate, conformados por cinco dotaciones de bomberos voluntarios y servicios de emergencia, trabajaron intensamente para liberar al trabajador, identificado como Gustavo Martínez, de 60 años y encargado de la planta.

Tras ser rescatado, Martínez fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde recibe atención médica. Fuentes consultadas por diario La Vanguardia detallaron que su estado es estable, aunque permanece bajo observación.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para evitar una tragedia mayor.

