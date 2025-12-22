Miguel Esteban Contreras, camionero bonaerense de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri, partido de Bahía Blanca, murió en las últimas horas luego de permanecer casi diez días internado en grave estado tras sufrir la picadura de una serpiente yarará mientras trabajaba en la localidad neuquina de Cutral Co.

Ads

Según reconstruyó el medio regional Ecos Diarios, el accidente ocurrió cuando Contreras descendió del camión y sintió un pinchazo en una de sus piernas, al que en un primer momento no le dio importancia. Con el correr de las horas comenzó a descomponerse y logró llegar por sus propios medios hasta un puesto de la Policía Caminera, donde recibió las primeras asistencias.

Ante el rápido agravamiento de su cuadro, fue trasladado de urgencia al Policlínico Modelo de Cipolletti, donde quedó internado en terapia intensiva. Allí los médicos detectaron la presencia de veneno de serpiente en su organismo. A pesar del tratamiento recibido, con el paso de los días sufrió una falla multiorgánica que derivó en su fallecimiento durante la madrugada de este lunes.

Ads

Desde el entorno familiar indicaron que la principal hipótesis médica fue siempre la mordedura de una yarará, teniendo en cuenta los síntomas que presentó desde el inicio, aunque el estado crítico del paciente impidió una recuperación favorable.

Tras confirmarse su muerte, se informó que sus restos serán trasladados a Bahía Blanca para ser velados en su localidad de origen. En las últimas horas, familiares, amigos y compañeros de trabajo lo despidieron en redes sociales con mensajes de dolor y conmoción por la pérdida.

Ads