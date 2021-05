La ciudad bonaerense de Pergamino vive por estas horas un auténtico desastre epidemiológico, para muchos agravado por algunas medidas adoptadas por el Gobierno local, que hasta último momento mostró discrepancias en torno a las restricciones dispuestas por la Provincia de Buenos Aires. La sucesión de víctimas fatales a causa del coronavirus no se detiene y ayer aumentó gravemente. Este jueves se registró el récord de muertes en un día, mientras que el miércoles, la Comuna ya había alcanzado la mayor cantidad de nuevos infectados en 24 horas.

Guillermo "Memo" Garcia, periodista y jefe de redacción del reconocido diario PrimeraPlana de Pergamino, relató en LaNoticia1.com como está la ciudad en medio de esta segunda ola de coronavirus. "Como en la mayoría de las ciudades del interior, estamos con índices muy altos de pacientes infectados y fallecidos. En Pergamino ocurrió algo muy particular: Durante el año pasado fue el primer distrito en pasar a fase 5 en virtud de la baja cantidad de contagios. Pero ahora la segunda ola llegó mucho antes y pegó con mucho más fuerte que en otros municipios".

Según precisó García, el promedio de fallecidos durante el año pasado era de 19 personas por mes, mientras que en abril ese número llegó a 42. Es decir, se duplicó la cantidad de víctimas fatales. "Este jueves se batió récord de fallecidos en un día, con una cantidad de 8 muertos. Y el miércoles se batió el récord de nuevos positivos, con 174 infectados. El sistema sanitario está por encima del 85% y dependiendo, lamentablemente, del fallecimiento de algunas personas para liberar camas y del alta médica de otras, algo que se da en mucha menor medida".

"El virus está afectando a personas cada vez más jóvenes, con cuadros más graves y que todavía no fueron alcandas por la vacunación. Además ya fue confirmada la circulación comunitaria de las cepas que más temor generan: Manaos, Británica y Andina", señaló el periodista ante nuestros micrófonos. En ese marco, agregó: "Este miércoles comenzaron haber derivaciones al Hospital de Carmen de Areco porque se alcanzó un momento crítico debido al faltante de camas". Y subrayó: "La situación sanitaria atraviesa en estos días su momento más delicado".

En cuanto a la gestión del Intendente Javier Martínez, Juntos por el Cambio, García consideró que sus medias tomandas en Pergamino estuvieron en consonancia con las que adoptó Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. "Sin dudas el oficialismo terminará dañado por el manejo de la pandemia. Desde el año pasado hubo muchos reclamos por la falta de controles y en los últimos días el Intendente manifestó que había que hacer el máximo esfuerzo para no retroceder de fase. Cosa que finalmente no ocurrió. La posición política del Intendente es en favor de las libertades individuales y no de tantas restricciones", manifestó.

En torno a la polémica por la presencialidad escolar, García indicó: "El Intendente pidió al Concejo Deliberante declarar la educación como esencial, pero no hubo quórum. En Pergamino hubo reclamos de docentes y de padres pidiendo la suspensión de la presencialidad escolar debido a la delicada situación por el Covid. Eso finalmente no ocurrió. De hecho el pase a fase 2 desde este miércoles hacía suponer que las clases iban a comenzar a ser virtuales. Pero la realidad es que hasta hoy, las clases siempre fueron presenciales en pergamino. Esto se modificará desde el próximo lunes, y al menos por dos semanas de acuerdo a las medidas que tomó el presidente".

Cabe recordar que Pergamino está incluida en el marco de los anuncios que indicó anoche el presidente Alberto Fernández porque es una ciudad que permanece en alerta sanitaria, es decir, con alto nivel de contagiosidad. "El martes, el Gobierno de la Provincia ya había ordenado el retroceso a la fase 2", señaló el periodista, quien precisó que la ciudad cuenta con un Hospital Interzonal y con tres clínicas privadas." Si bien hay alarma por el nivel de ocupación de camas y se está trabajando al límite de capacidad, hasta ahora nunca que se llegó al colapso", aclaró.

Sin embargo no todas son malas noticias. García resaltó que pese a la preocupante situación que hoy vive la ciudad de Pergamino, "hasta aquí el sistema sanitario para la ocupación de camas siempre ha respondido de una manera eficiente". No obstante, remarcó que el Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia "avanza en tiempo y forma". "Hay cuatro lugares donde se montaron los vacunatorios y el 62% de los inscriptos ya fueron vacunados. El 96% del personal de salud que se anotó ya fue inoculado también", conluyó.