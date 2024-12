Este domingo, un joven cayó a la laguna tras sufrir un golpe en la cabeza contra una piedra del muelle de los pescadores. El servicio de Guardavidas, atento a la situación, fue a su rescate en uno de los puntos turísticos más concurridos.

Los especialistas lograron sacarlo con vida y luego fue derivado al hospital. A continuación, llamaron a la madre del joven. Maribel Velazco rememoró ese dramático momento:

“Hoy domingo me desperté con un llamado que me paralizó el mundo… me llama un guardavida del muelle diciéndome que habían sacado del agua a Lisandro, mi hijo. Quiero decirles a ellos, Leonardo Santiago y Raúl Bertucci, los guardavidas, que literalmente les debo la vida de mi hijo. Gracias eternas, Dios bendiga esa profesión… también al personal del hospital por su atención”.

El servicio de guardavidas comenzó a operar el 14 de diciembre con la apertura de la temporada 2025. Está formado por 16 profesionales distribuidos en 16 puestos que recorren toda la laguna.