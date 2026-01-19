Un adolescente de 17 años, oriundo de Bahía Blanca, fue rescatado por guardavidas municipales de Pehuen Co luego de quedar atrapado por la corriente y no poder regresar a la costa. El episodio ocurrió a la altura de la bajada del Arbolito, hacia el sector este de la localidad.

Según se informó, el joven se encontraba bañándose junto a su hermana, de 21 años, cuando ambos comenzaron a ser arrastrados mar adentro por la corriente. El lugar del incidente se ubica a unos 200 metros por fuera del área de cobertura habitual del servicio de guardavidas.

Ante la emergencia, al menos cuatro guardavidas debieron internarse en el mar para concretar el rescate. La joven logró salir del agua con la ayuda de otro bañista, mientras que el adolescente fue retirado en estado de mareo y descompensación, producto de la gran cantidad de agua ingerida.

El menor recibió atención médica en la Sala Médica de Pehuen Co, donde fue asistido y posteriormente dado de alta, sin que se registraran complicaciones mayores.

Desde el Cuerpo de Guardavidas recordaron que a comienzos de enero también debieron intervenir para rescatar a una mujer y a sus hijas que no podían volver a la costa, en otro episodio similar.

Actualmente, el operativo de seguridad en playas cuenta con 29 guardavidas dispuestos por la comuna, que prestan servicio desde la bajada de Rosales hasta Ameghino y Pueblo Darwin, en el horario de 10.00 a 19.00.

Finalmente, desde el cuerpo recomendaron a quienes concurran a las playas identificar siempre la ubicación de los guardavidas, observar la bandera que indica el estado del mar, consultar por las zonas seguras de ingreso sin piedras y no dejar nunca a los niños solos ni fuera de la vista de los adultos.